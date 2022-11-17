Игорь Шацкий: «Игра получилась не такой, как мы планировали»

Голкипер сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий прокомментировал итог матча с Узбекистаном (0:2).-

– Игра получилась не такой, как мы планировали. Не получалось то, что тренер нам говорил. В первом тайме совсем выпали из игры, было мало моментов. Мягко сказать, провалили первый тайм. Второй тайм уже более сконцентрировано сыграли в центре поля. Догонять всегда сложно, чем идти вперед. Для нас получился тяжелый матч. Думаю, мы восстановимся и попробуем новую тактику.

Сборная Узбекистана – очень хороший соперник. У них все решило индивидуальное мастерство Шомуродова. Очень качественная сборная, они – молодцы.

Поддержка очень важна и болельщики нам ее обеспечили. Хочется немного извиниться. Мы двигаемся дальше, несмотря ни на что. Надо готовиться к мартовским матчам квалификации Евро-2024. Наверное, тренерский штаб сделает какие-то выводы.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов