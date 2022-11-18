Шацкий: «Я переоцененный? Вообще нет проблем – кому-то надо что-то писать. Мне надо ворота защищать»

Вратарь «Шахтера» и сборной Казахстана Игорь Шацкий в интервью Sports.ru рассказал о своем отношении к критике.

– Как вы относитесь к критике?

– Сейчас спокойно. Раньше очень сильно принимал к сердцу.

– До вас доносятся критические статьи или замечания?

– Конечно доносятся, но критика сегодня есть, завтра нет. Какой-то журналист написал что-то плохое – к тебе меняют мнение. Завтра кто-то написал что-то хорошее, ты снова герой. Я пришел для себя к выводу, что время все расставляет на свои места.

– Несколько месяцев назад выходила колонка в которой допускалась мысль, что вы переоцененный голкипер и больше играете эффектно, чем эффективно. Как вы отнеслись к такой критике?

– Моя мама скинула эту статью супруге. Она у меня все читает (улыбается). Вообще нет проблем – кому-то надо что-то писать. Мне надо ворота защищать – на это я не обращаю внимания.

Этому есть и логическое объяснение – «Шахтер» не в лидерах чемпионата, играю в нестабильном клубе. Может быть, играй «Шахтер» лучше в этом сезоне, и колонки не было бы. Я каждое утро себе доказываю, что достоин быть на том месте, где я сейчас.

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