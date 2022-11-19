Шацкий, Алип, Зайнутдинов: опубликован стартовый состав сборной Казахстана на матч с ОАЭ
Опубликован стартовый состав сборной Казахстана на товарищеский матч с ОАЭ.
Вратарь: Игорь Шацкий
Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов
Полузащитники: Асхат Тагыберген (к), Исламбек Куат, Багдат Каиров, Эльхан Астанов
Нападающий: Абат Аимбетов, Бахтиер Зайнутдинов
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