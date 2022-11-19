Шацкий, Алип, Зайнутдинов: опубликован стартовый состав сборной Казахстана на матч с ОАЭ

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Опубликован стартовый состав сборной Казахстана на товарищеский матч с ОАЭ.

Вратарь: Игорь Шацкий

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов

Полузащитники: Асхат Тагыберген (к), Исламбек Куат, Багдат Каиров, Эльхан Астанов

Нападающий: Абат Аимбетов, Бахтиер Зайнутдинов

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