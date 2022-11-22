Шацкий об Исламхане: «Он никогда не пропадал с наших радаров эти два года»

Вратарь «Шахтера» и сборной Казахстана Игорь Шацкий в интервью Sports.ru высказался о возвращении Бауыржана Исламхана в национальную команду.

– Приняли Баторика очень хорошо. Он никогда не пропадал с наших радаров эти два года. Не знаю, что сказать про его форму – это задача тренерского штаба давать оценку . Я уверен, что он поможет нам, как на футбольном поле, так и внутри раздевалки. Бато выкладывается больше, чем остальные. Если он был бы с нами прошедший цикл Лиги наций, мы могли добиться еще более впечатляющего результата.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Где смотреть матчи ЧМ-2022 в Казахстане? Самое полное расписание трансляций группового этапа

«Перед каждым боем прошу благословения у мамы». Жумабеков о возвращении в титульную гонку, бое с корейцем и доме для мамы