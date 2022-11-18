Министр спорта Абаев: «Министерство не занимается благотворительностью. Будет жесткий спрос»

В министерстве культуры и спорта обсудили подготовку сборной Казахстана к летней Олимпиаде-2024 во Франции. Перед тренерами и руководством федераций поставили задачу на омоложение составов сборных команд и проведение прозрачного отбора на крупные международные старты.

«Для развития спорта высших достижений выделяются большие деньги, создаются необходимые условия, оказывается поддержка. При этом вы должны понимать, что министерство не занимается благотворительностью. Будет жесткий спрос. Спорт высших достижений – это конкретные результаты, а все остальное – физкультура. Нам нужны новые победы», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

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