Оразов получил травму и не сыграет с ОАЭ

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Полузащитник «Актобе» и сборной Казахстана Рамазан Оразов пропустит товарищеский матч против ОАЭ. Информацию подтвердила пресс-служба КФФ.

В матче с Узбекистаном хавбек получил травму глаза и покинул поле. Предстоящую игру в Абу-Даби ему придется пропустить.

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