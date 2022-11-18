Оразов получил травму и не сыграет с ОАЭ
Полузащитник «Актобе» и сборной Казахстана Рамазан Оразов пропустит товарищеский матч против ОАЭ. Информацию подтвердила пресс-служба КФФ.
В матче с Узбекистаном хавбек получил травму глаза и покинул поле. Предстоящую игру в Абу-Даби ему придется пропустить.
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