У Алмабаева сменился соперник на турнире BRAVE

Соперник казахстанца Асу Алмабаева на турнире лиги BRAVE, который состоится 26 ноября, Мохаммад Идрисов снялся с боя.

Его место занял непобеждённый филиппинец Кеннет Манингат (6-0). Интересно, но для Кеннета этот бой станет первым под эгидой BRAVE.

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