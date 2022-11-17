Адиев об Исламхане: «В некоторых эпизодах он выглядел хорошо»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопросы после поражения от Узбекистана (0:2).

– Неплохая игра. Были эпизоды, где мы выглядели так, как хотели. Пытаемся перестроить нашу игру при подготовке к отбору Евро-2024. Голы пропустили из-за собственных ошибок, над которыми стоит поработать. Моменты были у обеих команд, но победу одержали хозяева, с чем я их поздравляю!

Конечно, как главный тренер, я несу ответственность за результат. Но я принял ряд решений, что для подготовки к следующему циклу, нужно улучшить нашу игру. Понимаю, что этот путь непростой, где возможны неудача и определенная критика.

– Многие ожидали противостояние Зайнутдинова и Шомуродова. Почему Бактиер не вышел в стартовом составе?

– У него были мышечные проблемы на тренировке из-за перегрузки и не было никакого смысла рисковать его здоровьем. Конечно, я хотел его выпустить с первых минут. Но увидев его состояние, решил выпустить его только во втором тайме. В воскресенье он сыграл за ЦСКА, прилетел на следующий день и сразу приступил к тренировкам.

– Как оцените игру Исламхана?

– Бауыржан обладает атакующим потенциалом. Понятно, что игровой тонус у него пока не такой, как хотелось бы. С другой стороны, мне нужно полное понимание по нему: как его использовать, сколько минут он может сыграть. Понять это я смогу путем такого игрового времени, которое я придал. После долгого перерыва у него есть сохранение мяча с проникающими передачами. В некоторых эпизодах выглядел хорошо.

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