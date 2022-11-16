Магомед Адиев: «Шомуродов нам два гола на ровном месте нарисовал»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал поражение от Узбекистана в товарищеском матче (0:2).

– ...Считаю, что после такого долгого перерыва довольно-таки нормально [сыграли]... Есть сохранения мяча с проникающими передачами.

– Кто из футболистов сборной Узбекистана вас впечатлил больше всего?

– Эльдор нам два гола на ровном месте нарисовал. Хотя там больших предпосылок к голу не было. Это говорит о качестве футболиста. На то он и играет в Италии. Могу отметить вратаря... Есть квалифицированные футболисты у вас и я думаю, у сборной Узбекистана неплохое будущее.

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