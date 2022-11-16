Товарищеский матч. Узбекистан примет Казахстан

Сегодня, 16 ноября, в Ташкенте состоится товарищеский матч национальных сборных Узбекистана и Казахстана.

Прямая трансляция матча будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport» в 19:00 по времени Астаны.

Ссылка на трансляцию тут.

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