Казахстан проиграл Узбекистану. Обзор матча
Сборная Узбекистана одержала победу над Казахстаном (2:0) в товарищеском матче в Ташкенте.
Голами отметились Хожимат Эркинов (12’) и Эльдор Шомуродов (45’).
- Дата проведения
- 16 ноября, 16.00, «Paxtakor Markaziy Stadion»
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Узбекистан –
Юсупов, Сайфиев, Эшмуродов, Ашурматов, Аликулов, Хамробеков (Абдуллоев, 90), Шукуров, Тургунбаев (Урунов, 68), Саитов (Насруллаев, 68), Эркинов (Собирхужаев, 68), Шомуродов (Сергеев, 84).
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Казахстан –
Малый, Досмагамбетов (Шомко, 72), Шацкий, Габышев (Каиров, 72), Марочкин, Алип, Дарабаев (Зайнутдинов, 46), Тагыберген, Оразов (Исламхан, 67), Астанов (Куат, 79), Аймбетов (Жаксылыков, 72).
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