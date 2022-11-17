Казахстан проиграл Узбекистану. Обзор матча

Сборная Узбекистана одержала победу над Казахстаном (2:0) в товарищеском матче в Ташкенте.

Голами отметились Хожимат Эркинов (12’) и Эльдор Шомуродов (45’).

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