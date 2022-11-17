Казахстан проиграл Узбекистану. Обзор матча

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Сборная Узбекистана одержала победу над Казахстаном (2:0) в товарищеском матче в Ташкенте.

Голами отметились Хожимат Эркинов (12’) и Эльдор Шомуродов (45’).

Узбекистан – Казахстан 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
16 ноября, 16.00, «Paxtakor Markaziy Stadion»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 12 Эркинов, 2:0 – 45 Шомуродов.
УзбекистанЮсупов, Сайфиев, Эшмуродов, Ашурматов, Аликулов, Хамробеков (Абдуллоев, 90), Шукуров, Тургунбаев (Урунов, 68), Саитов (Насруллаев, 68), Эркинов (Собирхужаев, 68), Шомуродов (Сергеев, 84).
КазахстанМалый, Досмагамбетов (Шомко, 72), Шацкий, Габышев (Каиров, 72), Марочкин, Алип, Дарабаев (Зайнутдинов, 46), Тагыберген, Оразов (Исламхан, 67), Астанов (Куат, 79), Аймбетов (Жаксылыков, 72).

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