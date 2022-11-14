Бой Жумагулов – Джонсон в UFC: прогнозы и коэффициенты

Экс-чемпион Fight Night казахстанец Жалгас Жумагулов (14-7) в это воскресенье (20 ноября) проведет свой шестой бой в UFC.

Его соперником станет американец Чарльз Джонсон (11-3).

Жалгас на данный момент идет на серии из 2 поражений от Мануэля Капэ и очень спорного от Джеффа Молины. При этом бой с Чарльзом третий по контракту с лигой, и вполне вероятно, что еще одна неудача может поставить вопрос о расторжении контракта.

Джонсон проведет лишь второй бой в UFC, в первом он проиграл Мохаммеду Мокаеву. До этого Чарльз владел титулом чемпиона в американской лиге Legacy Fighting Alliance (LFA).

Опыт, в том числе в боях с серьезной оппозицией, на стороне Жумагулова, однако букмекеры не верят в успех Жалгаса. На его победу коэффициент составляет 2,45, тогда как на победу американца – 1,5.

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