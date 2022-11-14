Где и во сколько смотреть бой Жумагулов – Джонсон в Казахстане 20 ноября
В воскресенье, 20 ноября свой шестой бой в UFC проведет казахстанец Жалгас Жумагулов (14-7).
Бой пройдет в UFC APEX в Лас-Вегас и именно противостояние Жумагулова с Чарльзом Джонсоном (11-3) завершит программу прелимов. Бой казахстанца ориентировочно начнется в 6:00 – 6:30 по времени Астаны.
Поединок, как и весь турнир будет в прямом эфире показывать Матч ТВ, а также по подписке UFC Fight Past.
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