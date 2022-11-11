Кошкин о бое с Резниковым: «Люблю преподносить сюрпризы»

Соперник казахстанца Артёма Резникова по полуфиналу гран-при АСА в легком весе Андрей Кошкин поделился мыслями о их бое:

«Судя по комментариям, Артём уже начал подготовку к финалу гран при АСА, но он, наверное, забыл, что 23 декабря ему только предстоит заслужить свое право там оказаться. А я, в свою очередь, сделаю все возможное чтобы вместо несостоявшегося реванша Резников – Раисов, зрители увидели наш второй бой с Вартаняном. P.S. не люблю трешток, но люблю преподносить сюрпризы являясь для всех андердогом! До встречи в клетке», – приводит слова бойца АСА.

Бой Резников – Кошкин состоится в декабре.

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