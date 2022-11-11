Зайнутдинов, Заруцкий, Исламхан попали в окончательный список сборной Казахстана на ноябрьские матчи
Магомед Адиев объявил окончательный список игроков, вызванных на товарищеские матчи с Узбекистаном и ОАЭ.
Учебно-тренировочные сборы команды стартуют 11 ноября, в Алматы. 16 ноября в Ташкенте сборная Казахстана сыграет против Узбекистана, а через три дня – с ОАЭ в Абу-Даби.
В окончательный список вошли 25 игроков:
Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Александр Заруцкий («Астана»), Данил Устименко («Кайрат»);
Защитники: Нуралы Алип («Зенит», Россия), Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – «Тобол»), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов (все – «Астана»), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко (оба – «Актобе»), Султанбек Астанов («Кайрат»);
Полузащитники: Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Бауыржан Исламхан (без клуба), Асхат Тагыберген («Тобол»), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (оба – «Астана»), Рамазан Оразов, Максим Самородов (оба – «Актобе»), Эльхан Астанов («Ордабасы»);
Нападающие: Айбар Жаксылыков («Тобол»), Абат Аймбетов («Астана»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Абылайхан Жумабек («Тараз»).
⚡️ Қазақстан құрамасының нақты ойыншылар тізімі. Нақты тізімге 25 ойыншы енді. 🇺🇿 @UzbekistanFA – @KFF_Team 🇰🇿 📅 16.11.2022 | 19:00 (Аст) 📍 Ташкент 🇦🇪 @UAEFNT – @KFF_Team 🇰🇿 📅 19.11.2022 | 21:30 (Аст) 📍 Абу-Даби#KFFTeam | #BizdinJigitter pic.twitter.com/7p1PtMxvgV— Kazakhstan Football Federation (@KFF_Team) November 10, 2022
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