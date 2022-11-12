«Qazsport» покажет в прямом эфире предстоящие товарищеские матчи сборной Казахстана против ОАЭ и Узбекистана

«Qazsport» покажет в прямом эфире предстоящие товарищеские матчи сборной Казахстана по футболу.

16 ноября сборная Казахстана в Ташкенте сыграет с Узбекистаном. Прямая трансляция этого матча начнется в 18:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

19 ноября в Абу-Даби сборная Казахстана встретится с командой ОАЭ — «Qazsport» также покажет этот матч в прямом эфире, начало — в 21:50 по астанинскому времени.

Напомним, свой последний матч сборная Казахстана провела 25 сентября — она в гостях потерпела крупное поражение в Лиге Наций от команды Азербайджана (0:3). Впрочем, это не помешало Казахстану занять первое место в группе и заслужить выход в дивизион В, а также участие в стыковых матчах чемпионата Европы-2024.

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