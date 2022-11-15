Сборная Казахстана по футболу прибыла в Ташкент.

Сегодня команда проведет предматчевую тренировку.

16 ноября Казахстан встретится со сборной Узбекистана в товарищеском матче, старт в 19:00 по Астане.

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