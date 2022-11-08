Дияр Нургожай подписал контракт с Rubyse

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 Казахстанский непобежденный боец Дияр Нургожай, который является чемпионом лиги Eagle FC в полутяжелом весе, подписал контракт с промоутерской компанией Rubyse.

 Представитель этой компании Саят Абдрахманов, который является менеджером ряда бойцов UFC, в том числе казахстанцев Шавката Рахмонова, Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова.

 «На шаг ближе к цели», – прокомментировал в социальных сетях подписание контракта тренер Дияра Диас Кабдуов.

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