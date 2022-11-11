Исламхан вызван в сборную Казахстана на матч с Узбекистаном и ОАЭ

Бауыржан Исламхан получил вызов в сборную Казахстана на ноябрьские матчи против Узбекистана и ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба КФФ.

Двухлетняя дисквалификация футболиста подошла к концу. Сообщается, что подтверждающие документы о возможности возобновления тренировки с профессиональной командой уже получены.

Тренерский штаб сборной Казахстана в течение месяца проводил работу с Бауыржаном Исламханом по физической подготовке, по итогам которой было принято решение пригласить игрока на сбор в Алматы.

Исламхан дебютировал за сборную Казахстана 29 февраля 2012 года в товарищеском матче против Латвии. Всего за национальную команду он провел 46 игр, в которых отметился тремя забитыми голами.

В последний раз Бауыржан играл за сборную Казахстана в сентябре 2020 года в матче против Беларуси.

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