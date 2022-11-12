Гойти Дазаев после боя с Буториным: «В следующем году пояс будет мой»

Казахстанский боец Гойти Дазаев единогласным решением победил в реванше Максима Буторина.

После боя «Кокжал» рассказал о бое и своих дальнейших планах:

«Спасибо Максиму за такое противостояние, был очень тяжелый красивый бой. Также хочу попросить извинения у тренеров за те слова, что произнес перед боем, это был просто разогрев, ничего личного. Летом у меня заканчивается контракт, в марте начнется месяц Рамадан, поэтому хочу в марте подраться за пояс. Сегодня день рождения у моей родной сестренки, победу посвящаю ей. Ну и в конце, Дима, я жду тебя, бой за пояс. В следующем году пояс будет мой»

Дазаев уже бился за пояс, но проиграл Дмитрию Бикреву. Теперь, после победы над Буториным, возможен их реванш.

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