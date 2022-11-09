Ильяс Хамзин о бое Дазаева с Буториным: «Они достойны пояса»

Этнический казах, выступающий в лиге RCC Ильяс Хамзин специально для телеканала «UDAR» сделал прогноз на бой Гойти Дазаева и Максима Буторина:

«Fight Night делает реально красивый бой. Сибиряк Буторин и казах Дазаев – жесткие ребята. Они достойны пояса организации и уверен, что покажут жесткий бой. Буду смотреть точно. Это будет хороший бой».

Бой Дазаев – Буторин пройдет 11 ноября в рамках турнира AMC Fight Night в Астрахани.

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