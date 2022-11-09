Гойти Дазаев о предстоящем бое: «Кто выиграет, тот и поборется за титул»

Казахстанский боец Гойти Дазаев перед боем против Максима Буторина поделился ожиданиями:

«После нашего первого противостояния были победы у него и у меня, поэтому сейчас мы вновь встретимся уже в претендентском бою. Кто выиграет, тот и поборется за титул. Не думаю, что предстоящий поединок будет чем-то отличаться от предыдущего, так как я мотивирован и нацелен идти до конца. Я просматривал его бои, в которых он побеждал и проигрывал, но не могу сказать, что Буторин набрал, а даже наоборот создалось впечатления, что он встал в техническом плане. Сейчас он проходит хороший лагерь в Махачкале и, возможно, там ему удастся добавить, но это мы увидим в бою»

Бой Дазаев – Буторин состоится уже в эти выходные в рамках турнира AMC Fight Night в Астрахани.

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