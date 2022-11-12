Дазаев одержал победу в главном бою турнира AMC Fight Night 116

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Казахстанец Гойти Дазаев единогласным решением судей одержал победу над Максимом Буториным в рамках главного боя турнира AMC Fight Night 116 в Астрахани.

Это второй бой между спортсменами, в первом также победил Гойти.

Победа с большой долей вероятности позволит казахстанцу расчитывать на титульный бой против Дмитрия Бикрева, которому Дазаев проиграл в первой попытке завладеть плясом.

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