Гойти Дазаев рассказал о подготовке и борьбе с олимпийским призером: «К бою подойду в хорошей форме»

Уже 11 ноября в рамках турнира AMC Fight Night в Астрахани в главном бою казахстанец Гойти Дазаев встретился с Макимом Буториным.

О подготовке в Грозном и борьбе с олимпийским призером рассказал сам боец:

«Нахожусь в Грозном в клубе «Ахмат», провожу сборы по ММА. До этого был в Хасавьюрте, проходил сборы по вольной борьбе, грепплингу. Я боролся с Альбертом Саритовым, призером Олимпийских игр, а также с молодежью, призерами, чемпионами мира. Я сделал акцент на улучшение борьбы, поэтому поехал туда, отошел от ударки, кросфита. Думаю, к бою подойду в хорошей форме. ИншАллах, в следующем году заберу пояс AMC Fight Night».

Этот бой станет реваншем, первое противостояния Дазаев – Буторин было завершено досрочно в третьем раунде (остановка доктором). Победа техническим нокаутом досталась Дазаеву.

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