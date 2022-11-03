Гойти Дазаев рассказал о подготовке и борьбе с олимпийским призером: «К бою подойду в хорошей форме»
Уже 11 ноября в рамках турнира AMC Fight Night в Астрахани в главном бою казахстанец Гойти Дазаев встретился с Макимом Буториным.
О подготовке в Грозном и борьбе с олимпийским призером рассказал сам боец:
«Нахожусь в Грозном в клубе «Ахмат», провожу сборы по ММА. До этого был в Хасавьюрте, проходил сборы по вольной борьбе, грепплингу. Я боролся с Альбертом Саритовым, призером Олимпийских игр, а также с молодежью, призерами, чемпионами мира. Я сделал акцент на улучшение борьбы, поэтому поехал туда, отошел от ударки, кросфита. Думаю, к бою подойду в хорошей форме. ИншАллах, в следующем году заберу пояс AMC Fight Night».
Этот бой станет реваншем, первое противостояния Дазаев – Буторин было завершено досрочно в третьем раунде (остановка доктором). Победа техническим нокаутом досталась Дазаеву.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане
Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета
Комментарии