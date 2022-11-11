Три золотые медали выиграли казахстанки на Чемпионате Азии

На чемпионате Азии по боксу в Аммане прошли женские финалы.

Из стартовавших трех казахских боксерш две стали чемпионками Азии. Еще одна – Алуа Балкибекова – получила финальное золото без боя. Ее соперница по финалу из-за травмы руки не вышла на финальный поединок.

Золото также выиграли Жайна Шекербекова и Карина Ибрагимова. Серебро досталось Гульсае Ержан.

Завтра пройдут финальные матчи у мужчин.

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