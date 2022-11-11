WBC назвал следующего соперника Кособуцкого

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) после победы над Хусейном Мохаммедом, узнал своего следующего соперника.

WBC инициировал бой казахстанца с россиянином Арсланбеком Махмудовым (15-0, 14 КО).

Махмудов свой бой проведет 16 декабря против нигерийца Рафаэля Акпеджиори, после чего начнутся переговоры с командой казахстанского боксера о дате их поединка.

Кособуцкий владеет поясом WBC International в супертяжелом весе. Махмудову же принадлежат пояса NABA, NABF и WBC Silver в этом же дивизионе.

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