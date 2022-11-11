Али Ахмедов может получить бой с «Канело»

WBC санкционировал бой между казахстанцем Али Ахмедовым (19-1, 14 КО) и французом Кристианом Мбилли (22-0, 20 КО), который будет носить статус претендентского.

Победитель этого боя станет одним из обязательных претендентов на пояс чемпиона WBC во втором среднем весе, обладателем которого является мексиканец Сауль «Канело» Альварес (58-2-2, 39 КО).

Ближайший претендент определится в бое между американцами Дэвидом Бенавидесом (26-0, 23 КО) и Калебом Плантом (22-1, 13 КО). Затем победитель будет драться с сильнейшим в паре Ахмедов – М’Билли.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов