Бой Алимханулы – Бентли за пояс WBO: прогнозы и коэффициенты

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, который является обладателем титула WBO в среднем весе проведет первую защиту своего пояса против британца Дензела Бентли.

Алимханулы является непобежденным боксером, в прошлом году выиграл титул временного чемпиона WBO, нокаутировав Данни Дигнума. После чего стал основным претендентом на пояс, которым владел Деметриус Андраде.

Однако американец решил сменить весовую категорию, и пояс без боя достался казахстанцу. Теперь ему предстоит провести первую защиту.

Бентли проведет первый бой в Америке, ранее дрался лишь у себя на Родине, являясь обладателем титула чемпиона Англии по версии BBBofC.

При этом у британца больше профи боев, но у Алимханулы 0 в графе поражений, 11 боев в США и успешная любительская карьера за плечами.

Исходя из этого Жанибек выглядит явным фаворитом, что подтверждают и букмекерские котировки. На победу казахстанца принимают ставки с коэффициентом 1,05, победа Бентли оценивается с коэффициентом 10.

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