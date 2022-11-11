Где и во сколько смотреть бой Алимханулы – Бентли в Казахстане 13 ноября

В воскресенье, 13 ноября казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет первую защиту титула чемпиона мира WBO в среднем весе против британца Дензела Бентли.

Бой пройдет в Лас-Вегасе. Поединок Алимханулы – Бентли возглавит турнир и ориентировочно начнется в 8:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция боя запланирована на телеканале «Хабар».

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