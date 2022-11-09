Миланович: «По ходу сезона мы обыгрывали «Астану», «Кайрата»,«Актобе» и считаю бронзу заслуженной»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал победу в 26-м туре КПЛ над «Акжайыком» (3:1) и завоевание бронзовых медалей чемпионата.

– Спасибо сопернику за хорошую игру. У нас играют опытные и качественные футболисты, за счет чего мы одержали заслуженную победу и были готовы к этому матчу.

Первые минуты команда хозяев действовала позиционно в атаке, мы ждали своего момента. После забитого мяча мы контролировали игру.

Поздравляю «Тобол» с заслуженным третьем местом, которое позволит нам выступать в следующем сезоне в еврокубках. По ходу сезона мы обыгрывали «Астану», «Кайрата»,«Актобе» и считаю бронзу заслуженным результатом.

Благодарю руководство области и клуба за доверие. Спасибо медицинскому и тренерскому штабу за проделанную работу. Отдельные слова благодарности хотел бы выразить нашим болельщикам. Спасибо, что вы всегда рядом с командой!

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