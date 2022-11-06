«Акжайык» сыграет с «Тоболом»

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«Акжайык» дома примет «Тобол» в 26-м туре КПЛ. 

Начало матча в 15:00 по времени Астаны.

Таблица здесь.

Акжайык – Тобол
Дата проведения
6 ноября, , «Стадион имени Петра Атояна»
Онлайн матча

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