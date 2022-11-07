Игита, Оразов, Турсагулов, Жума вызваны в сборную Казахстана на матч с Черногорией

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на матч квалификации ЧМ-2024 против Черногории.

Состав сборной Казахстана по футзалу:

Вратари: Игита («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Рахмет»)

Полевые игроки: Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Эдсон, Биржан Оразов (все – «Кайрат»), Азат Валиуллин, Абдирасул Абдиманапулы (оба – «Аят»), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума (оба – «Каспий»), Батырхан Кенжегали («Актобе»), Нурыбек Кабылбаев («Рахмет»).

Матч пройдет 9 ноября, в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Начало встречи – в 20:00.

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