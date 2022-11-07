Игита, Оразов, Турсагулов, Жума вызваны в сборную Казахстана на матч с Черногорией

Теги сборная Казахстана Sports.ru - Казахстан Игита Даурен Турсагулов Дуглас Да Силва Негрейрос Биржан Оразов Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака) Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на матч квалификации ЧМ-2024 против Черногории.

Состав сборной Казахстана по футзалу:

Вратари: Игита («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Рахмет»)

Полевые игроки: Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Эдсон, Биржан Оразов (все – «Кайрат»), Азат Валиуллин, Абдирасул Абдиманапулы (оба – «Аят»), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума (оба – «Каспий»), Батырхан Кенжегали («Актобе»), Нурыбек Кабылбаев («Рахмет»).

Матч пройдет 9 ноября, в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Начало встречи – в 20:00.

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