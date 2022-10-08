Тайнан, Дуглас в основе, Кнауб в запасе сборной Казахстана на матч со Словенией
Стал известен стартовый состав сборной Казахстана по футзалу на матч квалификации Чемпионата Мира-2024 против Словении.
Казахстан: Игита (В) (К), Дуглас, Есенаманов, Турсагулов, Тайнан – Байдулла, Нургожин, Лео, Валиуллин, Акбаликов, Кнауб, Жума, Кошкин, Дарибай.
Главный тренер: Рикардо Кака.
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