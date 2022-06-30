Оразов и Турсагулов могут покинуть «Кайрат». Ими интересуются европейские топ-клубы

По информации Sports.ru Казахстан, игроки футзального «Кайрата» и сборной Казахстана Биржан Оразов и Даурен Турсагулов могут покинуть состав алматинцев.

Предметный интерес к игрокам проявляют лидирующие клубы чемпионатов Испании и Португалии.

Напомним, Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром ЧЕ по футзалу, забив 7 голов за 4 матча. В Чемпионате Казахстана Оразов забил 13 голов, Турсагулов – 21.

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