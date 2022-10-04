Игита, Лео, Тайнан, Есенаманов вызваны в сборную Казахстана на матч со Словенией

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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на отборочный матч чемпионата мира 2024 года против Словении.

В список вошли 16 игроков. Из-за травмы лидеры сборной Казахстана Биржан Оразов и Эдсон не были вызваны в национальную команду.

Вратари: Игита («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Рахмет»), Андрей Голубничий («Актобе»);

Полевые игроки: Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов (все – «Кайрат»), Лео («Жоинвиль», Бразилия) Тайнан («Эль-Посо», Испания), Азат Валиуллин («Аят»), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума, (оба – «Каспий»), Евгений Кошкин, Акжол Дарибай (оба – «Астана»), Серик Мажитов («Байтерек»);

8 октября сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного цикла ЧМ-2024 примет команду Словении. Матч пройдет в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

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