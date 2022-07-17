Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака: «Мы не должны ломать голову, бросаться натурализовать игроков и выдавать паспорта»

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака рассказал о дальнейших планах усиления и преемственности сборной.

— Есть ли варианты с усилением в сборной Казахстана? Уже много немолодых, как Дуглас, Игита?

— Мое мнение: Дуглас, Игита и Лео могут, как минимум, сыграть на еще одном чемпионате мира, они в хорошей форме. Я не думаю вообще, что мы должны ломать голову, бросаться натурализовать игроков и выдавать паспорта в поисках достойной замены. Мы должны выращивать своих футболистов.

Конечно, если будут достойные варианты, достойные футболисты, мы можем сделать исключение. Как с Эдсоном. Но не ради результата, а ради помощи казахстанскому футзалу.

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— Как планируете провести преемственность состава сборной? Какие системные работы ведутся?

— Раньше у нас было слишком мало игроков, чтобы вести какую‑либо базу данных, но мы делали это, для себя. С этого сезона, когда команд стало больше, уровень лиги поднялся, и появилось больше хороших игроков, мы будем вести совместную работу со всеми клубами чемпионата по сбору данных о футболистах, которых можно привлечь в сборную.

Если раньше этим занимался только тренерский штаб сборной, то теперь мы будем работать вместе с тренерами команд Суперлиги, где есть интересные нам игроки.

Также планируется создание сборной U‑17. Ее игроки тоже будут в нашей базе данных, чтобы следить за их развитием. Однако в этом деле нужна помощь каждого клуба и их тренеров. Нужен очень большой профессионализм. Ну а дальше мы хотим выстроить единую систему с основной сборной и командами U‑19 и U‑17.

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