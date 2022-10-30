Защитник «Барыса» Бигра переведен в список отказов. Ранее Скабелка заявлял о «пассажирах» в составе

Защитник «Барыса» Крис Бигра переведен в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В текущем сезоне 27-летний канадец провел в составе «Барыса» в Фонбет чемпионате КХЛ 23 матча, за которые отметился одной результативной передачей при показателе полезности «минус 8».

Ранее главный тренер клуба Андрей Скабелка сказал о большом количестве «пассажиров» в составе казахстанского клуба, подводя итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:5)

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Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»