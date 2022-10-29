Россиянин Ескиев о решении выйти на бой с казахстанским флагом: «Это большое уважение всему казахскому народу»

Российский боец ММА Джохар Ескиев на свой поединок в лиге NAIZA против Лазизхона Узбекова вышел с казахстанским флагом. После боя в интервью «5q sport» он объяснил свое решение:

«Это большое уважение всему казахскому народу. После последнего проигранного боя Алиби Идрис и его команда очень хорошо ко мне отнеслись. В знак благодарности и уважения я вышел с казахстанским флагом»

Прошлый бой Ескиев провел за титул лиги, проиграв Алиби Идрису.

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