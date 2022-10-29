 Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о решение провести бой Акимжана в Naiza: «Этот бой помог закрыть кредит»

Тренер команды Tobet Top Team Диас Кабдуов после победы своего ученика Жасулана Акимжана оценил бой и назвал причины принятия боя в Naiza:

«У нас были сборы, мы через 2 дня улетаем в Тайланд на кэмп. Тут поступило предложение от Naiza. Он спросил можно ли выскочить. У него кредиты, он помогает родителям, как раз бой помог закрыть кредит. Он ехал на турнир не готовясь, просто подогнал немного вес. Есть риск, но у Жасика помимо подготовки, у него очень жесткий характер. Там, где люди ломаются, он там, как феникс возрождается»

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