Президент NAIZA обратился к Хабибу: «Ты обещал Жасулану бой за титул. Так что ждем»

После победы Жасулана Акимжана на турнире лиги NAIZA президент казахстанского промоушена Нурбек Карабала обратился к владельцу лиги Eagle FC Хабибу Нурмагомедову:

«Хабиб, большое спасибо за то, что разрешил Жасулану Акимжану выступить у нас в лиге. Ну и ты лично обещал Жасулану бой за титул. Так что ждем»

Акимжан идет не серии из четырех побед в Eagle FC.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»