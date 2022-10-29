Президент NAIZA обратился к Хабибу: «Ты обещал Жасулану бой за титул. Так что ждем»
После победы Жасулана Акимжана на турнире лиги NAIZA президент казахстанского промоушена Нурбек Карабала обратился к владельцу лиги Eagle FC Хабибу Нурмагомедову:
«Хабиб, большое спасибо за то, что разрешил Жасулану Акимжану выступить у нас в лиге. Ну и ты лично обещал Жасулану бой за титул. Так что ждем»
Акимжан идет не серии из четырех побед в Eagle FC.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры
Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»
Комментарии