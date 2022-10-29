Президент NAIZA обратился к Хабибу: «Ты обещал Жасулану бой за титул. Так что ждем»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан EFC Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 После победы Жасулана Акимжана на турнире лиги NAIZA президент казахстанского промоушена Нурбек Карабала обратился к владельцу лиги Eagle FC Хабибу Нурмагомедову:

«Хабиб, большое спасибо за то, что разрешил Жасулану Акимжану выступить у нас в лиге. Ну и ты лично обещал Жасулану бой за титул. Так что ждем»

Акимжан идет не серии из четырех побед в Eagle FC.

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