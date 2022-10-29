Жасулан Акимжан о победе: «Что-то пошло не так в первом раунде, но я старался показывать шоу»
Казахстанский боец ММА, претендент на титул в лиге Eagle FC, Жасулан Акимжан выступил на турнире лиги NAIZA в легком весе.
Жасулан после боя прокомментировал свою победу над непобежденным до этого иранцем Матином Сафари:
«Думал будет легкий бой, но что-то пошло не так в первом раунде, но я старался заигрывать его, обманывать, показывать интересный бой, шоу. А так, если честно, трудный бой. Соперник хорош в физическом плане, плюс немного тяжелее на 70 кг, но тоже можно подраться»
Бой завершился досрочной победой казахстанского бойца.
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