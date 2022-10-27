Военнослужащий из Казахстана попал в Книгу рекордов Казахстана. Он бежал двое суток без остановок

Сержант Военного института Сухопутных войск Рауан Абылханов пробежал 350 километров за двое суток и попал в Книгу рекордов Казахстана,

350-километровый маршрут Абылханов начал с учебного центра «Али» и завершил в поселке Шелек Алматинской области. Он начал ультрамарафон 24 октября, завершил 26-го и посвятил его Дню Республики.

Рауан Абылханов занимается легкой атлетикой более десяти лет. Он победитель марафонов, проходивших в Алматы и в Вооруженных силах страны.

На торжественном митинге в честь марафонца представители Книги рекордов Казахстана вручили ему соответствующий сертификат, а друзья подарили многодетной семье Абылхановых автомобиль Kia Rio.

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