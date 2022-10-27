Где и во сколько смотреть «Сибирь» – «Барыс» в Казахстане
«Барыс» на выезде сыграет с «Сибирью» из Новосибирска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра начнется в 18:30 по Астане.
Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.
- Дата проведения
- 27 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
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