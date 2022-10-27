Где и во сколько смотреть «Сибирь» – «Барыс» в Казахстане

Теги Сибирь КХЛ Барыс Sports.ru - Казахстан Qazsport Спорт Казахстана

«Барыс» на выезде сыграет с «Сибирью» из Новосибирска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра начнется в 18:30 по Астане.

Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.

Сибирь – Барыс 0:2 (1 период)
Дата проведения
27 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Вей (Луис)
0:2 – 7 Мищенко (Максимов)

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