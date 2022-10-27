Рафиков и Сильва встретятся на Naiza 46

Уже в эту пятницу! Долгожданное ММА-шоу с участием казахстанских и зарубежных файтеров.

28 октября в 19.00 часов алматинский Дворец спорта им. Б. Шолака соберет зрителей ярчайшего спортивного состязания Naiza 46. Спонсором шоу является Olimpbet – надежный букмекер в Казахстане.

Интрига вечера – бой бывшего чемпиона Naiza в легком весе Фаниля Рафикова и опытного бразильца Луиса Бонифация Сильвы. Лучший букмекер страны предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: П1 – 1.21; П2 – 3.9. Напомним, ранее заокеанский спортсмен победил другого казахстанца Армана Оспанова в лиге АСА.

В со-главном бою сойдутся Нуржан Жолдыбай, перспективный боец из казахстанской команды «Еркін күш», и Бен Ройл из Великобритании, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и член команды Tiger Muay-Thai.

Всего зрителей ждет 11 боев.

Прямой эфир мероприятия можно также смотреть на YouTube-канале NAIZA TV и в приложении 5Q.

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