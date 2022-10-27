Головкин проведет бой в Казахстане

Казахстанский средневес Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) договаривается о поединке со своим обязательным претендентом по версии IBF олимпийским призёром из Бразилии Эскивой Фалькао (30-0, 20 КО). Бразильский журналист Вилсон Бальдини-младший посредством соцсетей сообщил о том, что «Головкин принял бой с Фалькао. Сейчас команда чемпиона договаривается со стримингом DAZN о передаче прав на трансляцию боя. Поединок состоится в марте в Казахстане». Свой последний бой Головкин проиграл решением судей Саулю Альваресу.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»