«Кайрат» будет передан на баланс акимата

Алматинский «Кайрат» передадут на баланс акимата города. Об этом сообщил аким Ерболат Досаев.

На встрече с жителями Наурызбайского района Досаев уточнил, пока клуб остается в частной собственности и по нему ожидается решение суда.

«Как передадут на баланс города, тогда решим все проблемы. Сейчас это частный клуб. Его нам еще не передали. Как передадут, город поможет. Пока пусть суд вынесет решение», – сказал городоначальник.

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