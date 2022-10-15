«Самрук Казына» стал генпартнером «Кайрата». Фонд является спонсором «Астаны»

По информации «МПН» «Кайрат» этом году запустил программу «спонсор матча» и именно сегодня генеральным партнером стал фонд «Самрук-Казына».

Дополнительно рекламу купили и Sport Qory, которые на пару с «самруком» являются владельцами «Астаны».

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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?