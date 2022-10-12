«Кайрат» выступил с заявлением на фоне слухов о том, что Боранбаев переписал клуб в пользу властей Алматы
«Кайрат» опубликовал официальное заявление о недостоверности слухов вокруг клуба.
«В настоящее время в социальных сетях и средствах массовой информации распространяется недостоверная информация, касающаяся футбольного клуба «Кайрат». Клуб заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Работа ФК «Кайрат» проводится в прежнем режиме и все силы в данный момент направлены на подготовку к матчу 23-го тура Чемпионата Республики Казахстан», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Сети появилась информация о том, что арестованный владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев переписал некоторые активы, включая «Кайрат», в пользу городских властей.
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