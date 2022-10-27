Футзал. «Кайрат» и «Аят» стартовали в Лиге чемпионов

«Кайрат» и «Аят» стартовали в основном раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА.

Алматинцы сыграли вничью с «Андерлехтом» (2:2), «Аят» – с хорватским «Ново Вриеме» (2:2).

«Андерлехт» – «Кайрат» – 2:2

Голы: Кайо Руиз 16, Даурен Турсагулов 38 – Елович 4, Диого 31

«Аят» – «Ново Вриеме» – 2:2

Голы: Рындин 26, Леандро 31 – Елавич 29, Валиуллин 35 (автогол)

Свои следующие матчи казахстанцы проведут сегодня, 27 октября. В прямом эфире покажет Qazsport.

«Кайрат» – «Пальма» – 21:00

«Аят» – «Спортинг» – 22:00

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