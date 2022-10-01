Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» играет с «Атырау», «Жастар» против «Ордабасы» и другие матчи

Сегодня пройдет первый тур чемпионата Казахстана по футзалу.

Чемпионат Казахстана по футзалу

Кайрат – Атырау – 12:00

Жастар – Ордабасы – 15:00

Аят – Астана – 17:00

Рахмет – Актобе – 18:00

Каспий – Байтерек – 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

На Алматинском марафоне погиб спортсмен. Это уже второй случай смерти на этих соревнованиях

Казахстан влетел Азербайджану в Лиге наций: Алип удалился в первом тайме, Каиров привез два гола, Марочкин забил в свои