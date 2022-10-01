Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» играет с «Атырау», «Жастар» против «Ордабасы» и другие матчи

Сегодня пройдет первый тур чемпионата Казахстана по футзалу.
Чемпионат Казахстана по футзалу
Кайрат – Атырау – 12:00
Жастар – Ордабасы – 15:00
Аят – Астана – 17:00
Рахмет – Актобе – 18:00
Каспий – Байтерек – 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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