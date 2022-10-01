Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» играет с «Атырау», «Жастар» против «Ордабасы» и другие матчи

Теги результаты Кайрат Sports.ru - Казахстан Нур-Султан Актобе Аят Жетысу Атырау Каспий Байтерек чемпионат Казахстана по футзалу Спорт Казахстана

Сегодня пройдет первый тур чемпионата Казахстана по футзалу. 

Чемпионат Казахстана по футзалу

Кайрат – Атырау – 12:00

Жастар – Ордабасы – 15:00

Аят – Астана – 17:00

Рахмет – Актобе – 18:00

Каспий – Байтерек – 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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